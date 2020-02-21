Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri tanıtıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "100 sene evvel oynanan oyunun bugünlerde de nasıl tekrar edilmekte olduğunu görerek, tedbirlerimizi alarak, birlik ve beraberlik içerisinde olarak, uyanık bir şekilde geleceğe hazırlanmak mecburiyetindeyiz." dedi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin organize edeceği "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, kültürlerin ve medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. İdlib'te hayatını kaybeden şehitleri minnetle ve şükranla andığını aktaran Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına da Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, Avrupa siyasetinde aşırı sağcı, ırkçı siyaset anlayışının açık bir şekilde öne çıktığını aktararak, İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden Avrupa'yı zehirleyen bu siyasete sonuna kadar dur demek gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın 11 Nisan'da kurtuluşunun 100. yılını kutlanacağını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti: "İnşallah 2023'de de yani cumhuriyetimizin kuruluşunu, 1923'ün 100. yıl dönümünü hep beraber büyük şenliklerle kutlayacağız. Onun için bu kurtuluş ve kuruluş silsilesinin önemli halkalarından birisi de Urfa'yı şanlı yapan bu kurtuluş mücadelesinin en iyi şekilde hatırlanması, kutlanması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Biz sadece geçmişte 100 yıl evvel kalmış olan bir kahramanlık destanını yeniden gündeme taşımak, genç nesillerimize aktarmak için bu çalışmaları yapmayacağız kuşkusuz. Bu vesileyle, 100 sene evvel oynanan oyunun bugünlerde de nasıl tekrar edilmekte olduğunu görerek, tedbirlerimizi alarak, birlik ve beraberlik içerisinde olarak, uyanık bir şekilde geleceğe hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Osmanlı cihan devleti 600 yıl devam etti, ondan sonra dağıldı, parçalandı, yıkıldı. Oradaki emperyalist süreçleri, Şanlıurfa'yı işgal eden o emperyalist zihniyetin ne olduğunu bir kere daha hatırlayacağız."

Kurtulmuş, konuşması sırasında 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Osmanlı Devleti'nin topraklarının yer aldığı haritaları göstererek, "Birileri diyor ya 'Libya'da ne işiniz var', Libya'nın tamamı Osmanlı toprağıdır. Bugün Libya'daki paralı asker olarak tutulmuş olan Hefter diyor ki 'Türk ordusu burada olmamalıdır.' Biz orada laf olsun diye bulunmuyoruz. Oradaki kardeşlerimizi, Libya halkının esenliğini korumak için orada olmak zorundayız. Oralar ecdadımızın ayak izlerinin olduğu yerlerdir." dedi. - Etkinliğin sloganı: "Tarihin Şanlı 100'ü Şanlıurfa" Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de kentin tarih boyunca ana ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Şanlıurfa'nın bu özelliğiyle öne çıktığını aktaran Erin, kentin genel bütçeden en fazla yatırım alan illerin başında geldiğini ifade etti. Erin, kentin Kurtuluş Savaşı döneminde birlik ve beraberlikle hareket ederek, işgal güçlerini bir yıl içerisinde kovduğunu ve destansı bir mücadele verdiğini kaydetti.