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Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti "soğan kebabı" kışın vazgeçilmezi

25.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gastronomi alanında köklü geçmişe sahip Şanlıurfa'nın soğan kebabı, özellikle kış aylarında "şifa deposu" olarak sofralara lezzet katıyor

YASİN DİKME - Gastronomi alanında köklü geçmişe sahip Şanlıurfa'nın tescilli yemeği soğan kebabı, özellikle kış aylarında "şifa deposu" olarak ilgi görüyor.

Damak tadına önem verenlerin hem midesine hem gözüne hitap eden Şanlıurfa'nın kebap çeşitleri, kentin mutfak kültürünün temelini oluşturuyor. Şanlıurfa'da kışın en çok tercih edilen yemeklerin arasında yer alan soğan kebabı da dövme demirden yapılmış kare şişlere, özel seçilen kuru soğan ile zırhla kıyılmış etin saplanmasıyla hazırlanıyor.

Şişlerdeki malzemelerin kömür ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan kebap lezzetiyle ilgi görüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Urfa soğan kebabı", pişirilmiş acı isot, nar ekşisi, turp ve limonla servis ediliyor. Kebap, soğanın antibiyotik özelliğinden dolayı yiyenler için şifa kaynağı oluyor.

- Soğan kebabının özel müşterileri var

Kentteki lokanta işletmecilerinden Mehmet Kaya, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın, yemek kültürüyle Türkiye'nin önemli kentlerinin başında geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın birbirinden farklı kebaplarının olduğunu dile getiren Kaya, soğan kebabının da bunların arasında önemli yeri bulunduğunu anlattı.

İlk kez bu lezzeti tadanların garipsediğini ancak sonra adeta müdavimi olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bu kebap, Şanlıurfalıların olduğu kadar kentte dışardan gelen misafirlerimizin de vazgeçmediği bir lezzet. Kışın vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğanlı kebaba çok yüksek talep var. Tescilli kebapta orta boylu soğanlar kullanılıyor. Soğanlarımızı temiz bir şekilde ayıkladıktan sonra kuzu etinin zırhla kıyma haline getirilmesiyle şişte buluşturuyoruz. Etin içerisine kaya tuzu dışında herhangi bir baharat ya da katkı konulmuyor. Eti ve soğanı daha sonra şişlere geçiriyoruz. Bu kebabın damak tadını bilen özel müşterileri var. Her şeyiyle bir vitamin deposu kebabımıza talep çok. Kış mevsimiyle, daha önceden 30 olan porsiyon satışımız günlük 100-200 porsiyona çıkıyor."

- Nar ekşisi kebaba farklı tat katıyor

Bekir Çoban da kentte yıllardan beri kebap ustası olarak çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kış aylarının başlamasıyla soğan kebabı yemek isteyenler yoğunluk oluşturuyor. Soğanın antibiyotik özelliğinden dolayı çok tercih ediliyor. Soğan kebabının tadı farklı. Zırhla doğranmış et, daha önce fırında pişirilmiş soğanlarla çok kısık ateşte pişiriliyor, çok güzel bir tat meydana geliyor. Bunun yanında kebabımız Şanlıurfa'ya has nar ekşisiyle servis ediliyor. Nar ekşisi kebaba müthiş bir tat katıyor. Ağzının tadını bilen müşteriler vazgeçemiyor, severek yiyor."

Soğan kebabını tadan Mehmet Aydoğdu da her yıl havaların soğumasıyla bu lezzeti tercih ettiğini bildirerek, "Soğan birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kış mevsimindeyiz, hastalıklardan korumak için bol bol soğan tüketmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

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