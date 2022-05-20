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Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri canlı müzik eşliğinde tanıtıldı

20.05.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, lezzetli yemekleriyle öne çıkan kentin yöresel yemekleri görücüye çıktı

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'nın yemekleri, fotoğraf sergisi ve canlı müzik eşliğinde tanıtıldı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerinin tanıtımı için harekete geçti.

Bu kapsamda Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile kentin yöresel yemeklerinin yapıldığı atölye çalışması geliştirildi.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Ellisekiz Meydan'ında gerçekleştirilen etkinlikte, hazırlanan yöresel yemeklerin canlı müzik ve fotoğraf sergisi eşliğinde tanıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ Müdür Vekili Mustafa Akgül, yaptığı açıklamada, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı'ndan hareketle hayata geçirilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında, şehrin yöresel yemeklerini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentin mutfağının kendine has özellikleri bulunduğunu belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerinden içli köfte, ağzı açık gibi hamur çeşitleri hazırlandı. Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu mutfağı, Türk mutfağı içerisinde özel bir yere sahip. Mutfaklarımız zengin bir çeşitliliğe sahip. Bölge itibarıyla etin, baharatın ve buğdayın en iyi çeşidine sahibiz. Dolaysıyla bu da bütün yemeklere yansımakta. Ham madde bakımından çok zengin bir bölgedeyiz."

Fotoğraf sergisinin açılışının ardından, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

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