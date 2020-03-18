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Şans Topu çekildi (2)

ANKARA HABERLERİ  | 18.03.2020 21:54 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 814 bin 306 lira 48 kuruş haftaya devretti

Şans Topu oyununun 979. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 814 bin 306 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 940 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 629 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 48 lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 930 kişi 32 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 307 kişi 7 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 145 bin 703 kişi 4 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresi Şans Topu

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