Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı tespit edildi. Bir tehdit mektubu göndererek eylemi üstlenen şantajcı 10 milyon euro talep etti, aksi halde gıdalara yeniden zehir karıştıracağını bildirdi. 55 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Şansa yaşıyoruz şu hayatta! En çok ses getiren gıda skandalları

Dünyanın dört bir yanında şaşırtan gıda hilelerini araştırınca korkunç gerçeklerle karşılaştık. Yalnız bunlar bizim alışık olduğumuz 'fıstık yerine bezelye kullanma' gibi hilelerden değil, direkt ölümcül etkili hileler oldu...

1 / 5 Avustralya'da çileklerden iğne çıktı Bu ayın başında Avustralya'daki paketli çileklerin içinden dikiş iğneleri çıktı. Olay sonrası hükümet araştırma başlattı ve bu olayın bilinçli yapıldığı düşünülüyor.

2 / 5 Almanya'da bebek mamasına zehir karıştırıldı Bu gerçekten de büyük bir skandal! Friendrichshafen'de bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir katıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu bir şantajdı! Mamalara nasıl zehri karıştırıldığı bilinmiyor. Eylemi yapan kişi 10 milyon euro istedi. Neyse ki sonunda polis tarafından yakalandı. Olayın gerçekleşme tarihi 2017.

3 / 5 Bu sefer de ekmekten raptiye çıktı Gıda skandallarında Almanya'nın ismini birçok kez daha duyacağız gibi. Bu sefer bakkalda satılan bazı ekmeklere saplanmış raptiyeler tespit edildi. Kim, neden yaptı bilinmiyor.

4 / 5 Olacak iş değil: Asetonlu su 2003 yılında İtalya'da su şişelerine şrınga ile aseton enjekte edildiği ortaya çıktı. Hal böyle olunca ülke alarma geçti. Ne yazık ki bu sulardan içen epey kişi vardı. O dönem hastaneler bu vakalar ile dolup taşıyordu. Polisin olayla ilgili şüphelendiği kesin radikal anti-kapitalist ve çevreci gruplar oldu.