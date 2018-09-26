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Şansa yaşıyoruz şu hayatta! En çok ses getiren gıda skandalları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında şaşırtan gıda hilelerini araştırınca korkunç gerçeklerle karşılaştık. Yalnız bunlar bizim alışık olduğumuz 'fıstık yerine bezelye kullanma' gibi hilelerden değil, direkt ölümcül etkili hileler oldu...

Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı tespit edildi. Bir tehdit mektubu göndererek eylemi üstlenen şantajcı 10 milyon euro talep etti, aksi halde gıdalara yeniden zehir karıştıracağını bildirdi. 55 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Şansa yaşıyoruz şu hayatta! En çok ses getiren gıda skandalları

Dünyanın dört bir yanında şaşırtan gıda hilelerini araştırınca korkunç gerçeklerle karşılaştık. Yalnız bunlar bizim alışık olduğumuz 'fıstık yerine bezelye kullanma' gibi hilelerden değil, direkt ölümcül etkili hileler oldu...

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Avustralya'da çileklerden iğne çıktı

Avustralya'da çileklerden iğne çıktı
Bu ayın başında Avustralya'daki paketli çileklerin içinden dikiş iğneleri çıktı. Olay sonrası hükümet araştırma başlattı ve bu olayın bilinçli yapıldığı düşünülüyor.
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Almanya'da bebek mamasına zehir karıştırıldı

Almanya'da bebek mamasına zehir karıştırıldı
Bu gerçekten de büyük bir skandal! Friendrichshafen'de bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir katıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu bir şantajdı! Mamalara nasıl zehri karıştırıldığı bilinmiyor. Eylemi yapan kişi 10 milyon euro istedi. Neyse ki sonunda polis tarafından yakalandı. Olayın gerçekleşme tarihi 2017.
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Bu sefer de ekmekten raptiye çıktı

Bu sefer de ekmekten raptiye çıktı
Gıda skandallarında Almanya'nın ismini birçok kez daha duyacağız gibi. Bu sefer bakkalda satılan bazı ekmeklere saplanmış raptiyeler tespit edildi. Kim, neden yaptı bilinmiyor.
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Olacak iş değil: Asetonlu su

Olacak iş değil: Asetonlu su
2003 yılında İtalya'da su şişelerine şrınga ile aseton enjekte edildiği ortaya çıktı. Hal böyle olunca ülke alarma geçti. Ne yazık ki bu sulardan içen epey kişi vardı. O dönem hastaneler bu vakalar ile dolup taşıyordu. Polisin olayla ilgili şüphelendiği kesin radikal anti-kapitalist ve çevreci gruplar oldu.
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Pakistan'daki öldüren tatlı

Pakistan'daki öldüren tatlı
2013 yılında Pakistan'da 30'dan fazla kişi zehirli tatlı yediği için hayatını kaybetti. Tatlılara ise kasıtlı bir şekilde zehir katıldığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırma sonrası olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı: Tatlıcının kardeşi aralarında yaşanan bir tartışma üzerine tatlılara zehir karıştırdığını itiraf etti. Arkadaş, siz aile içinde tartışıyorsunuz, müşterinin canına niye kastediyorsun!
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Anahtar Kelimeler:
gıda skandalları yemek

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