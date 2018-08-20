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Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2018 21:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sezona güzel gollerle başlayan Alvaro Negredo'nun, Fenerbahçeli Giuliano'nun gittiği Al Nassr Kulübü ile anlaştığı ifade edildi. Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Negredo'nun yarın Beşiktaş'la vedalaşacağını söyledi.

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Giuliano'nun ayrılığından sonra Alvaro Negredo'nun da Süper Lig'den ayrılmak üzere olduğunu ve yeni adresini açıkladı.

Büyüka'nın iddiasına göre İspanyol golcü, Giuliano'nun gittiği Al Nassr kulübü ile anlaştı. Büyüka, "Bu transferde yanılma payım yüzde 5" diyerek transferin büyük ölçüde gerçekleştiğini duyurdu.

KAGAWA PAZARLIĞI

Büyüka Beşiktaş'taki diğer gelişmeleri de açıklayarak, "Beşiktaş'a Chadli olabilir, Ozan Tufan'ı yalanladı Beşiktaş yönetimi. Beşiktaş'ı diğer heyecanlandıracak bir isim Kagawa. Dortmund'dan 3 milyon Euro istiyor, Beşiktaş'tan da 4 milyon Euro. Beşiktaş bu rakamı indirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Alvaro Negredo al nassr şansal büyüka

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