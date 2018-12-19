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Şansın böylesi! Restoranda yediği istiridyenin içinden binlerce dolar değerinde inci çıktı

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
DÜNYA  | 19.12.2018 03:57 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde yaşayan Rick Astosh'un, bir restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Şansın böylesi! Restoranda yediği istiridyenin içinden binlerce dolar değerinde inci çıktı

ABD'nin New York kentinde yaşayan Rick Astosh'un, bir restoranda yediği istiridyenin içinden 2 ile 4 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen inci çıktı.

Amerikan basınına göre, 66 yaşındaki Astosh, New York'taki Grand Central tren istasyonunda bir restoranda lise arkadaşı ile buluştu.

OLDUKÇA NADİR YAŞANAN BİR DURUM

Burada söylediği istiridyeyi yerken dişine sert bir cismin değdiğini belirten Astosh, başta dişinin kırıldığını düşündüğünü, daha sonra cismin inci olduğunu anladığını ve restoran yetkililerine haber verdiğini ifade etti.

Astosh'un yemeğinden çıkan incinin 2 ile 4 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yenmeye hazır bir istiridyenin içinden inci çıkmasının ise oldukça nadir yaşanan bir durum olduğunu belirtiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd New York istiridye

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