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"Şanslı" oğlak çay ocağının neşesi oldu

11.04.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da çay ocağında bakılan sevimli oğlak, çay dağıtmaya çıkan sahibinin yanından ayrılmıyor - Oğlağın sahibi Fatma Akın: - "Şanslı ile arkadaş olduk, gündüzleri sürekli birlikteyiz, ben ona o da bana alıştı"

Isparta'da annesinin sütü yetmediği için çay ocağında bakılmaya başlanan ve "Şanslı" ismi verilen oğlak, müşterilerle çevre esnafın neşe kaynağı oldu.

Şehir merkezinde çay ocağı işletmeciliği yapan Fatma Akın'ın, Yukarı Gökdere köyündeki keçilerinden biri üçüz doğurdu. Anne keçinin sütünün az olması nedeniyle oğlaklardan biri yeterince beslenemedi.

Oğlağın, gelişemediği için öleceğini düşünen Akın, yavruyu yanına alarak işlettiği çay ocağına getirdi.

Akın'ın iş yerinde özenle baktığı ve "Şanslı" adını verdiği oğlak, yaşama tutunmayı başardı.

Kısa sürede çay ocağının maskotu haline gelen "Şanslı"yı seven müşteriler onunla fotoğraf çektiriyor. İş yerinin bulunduğu sokağa da neşe katan oğlak, çay dağıtmaya çıkan sahibinin yanından ayrılmıyor.

- "Ölmemesi için süt ve otla besledim"

Fatma Akın, AA muhabirine, 6 yıldır çay ocağı işlettiğini, aynı zamanda hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Keçisinin bir ay önce doğurduğu oğlaklarından birine bakamadığını belirten Akın, "Oğlağı ölmemesi için ellerimle besledim, süt ve ot verdim. Bir ayın sonunda sağlığına kavuştu. Allah'a çok şükür ölmedi, yaşıyor. 'Şanslı' ile arkadaş olduk, gündüzleri sürekli birlikteyiz, ben ona o da bana alıştı." diye konuştu.

Akın, oğlağı büyüdükten sonra yeniden annesi ve kardeşlerinin yanına götüreceğini dile getirdi.

- Elleriyle besleyip fotoğraf çektiriyorlar

Müşterilerden bazılarının "Şanslı"yı görmek için her gün çay ocağına geldiğini anlatan Akın, "Müşterilerin ve çevredekilerin oğlağa gösterdiği ilgiden memnunum. Bazı müşterilerimiz keçiyi elleriyle besleyip, fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyor." dedi.

Müşterilerden Vedat Erdoğan ise Antalya'dan bir işi için geldiği Isparta'da çay içmek için uğradığı çay ocağında oğlakla karşılaşınca çok şaşırdığını kaydetti.

Çayını içerken bir yandan da kucağına aldığı "Şanslı"yı seven Erdoğan, "Oğlağın iş yeri ortamında büyütülüp besleneceğini tahmin edemezdim. 'Şanslı'yı görünce ben de bir oğlağı beslemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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