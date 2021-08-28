Santa Clara, Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transferi doğruladı

Portekiz kulübü Santa Clara, Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu Portekiz radyosu Renascença'ya doğruladı.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA

Morita pazar günü Santa Clara formasıyla, Gil Vicente'ye karşı forma giyecek ve ardından pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Japon ön liberoyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı öğrenildi.

"BİZİM İÇİN EN İDEAL OYUNCU"

Vitor Pereira’nın ülkesinde bir süredir takip ettiği ve sonunda, “Bizim için ideal oyuncu” dediği Hidemasa Morita için harekete geçildi. Görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.

KISA SÜREDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Santa Clara’ya geçtiğimiz ocak ayında bonservissiz bir şekilde gelen 25 yaşındaki futbolcu, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Japon oyuncu, bitmek bilmeyen enerjisiyle ön plana çıkıp, Portekiz Ligi’nin en çok koşan, en çok top kazanan ve top çalan isimleri arasında yerini aldı.

55 MAÇ OYNADI

Hidemasa Morita, geçen sezona Japonya’da Kawasaki Frontale’de başladı. Ocak ayında ise Santa Clara’ya imza attı. Japon yıldız, toplamda 55 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, maç başına 3.9 top kapma, 6 topu geri kazanma, 8 sahipsiz top kazanma ve 5.7 pas arası gibi yüksek ortalamalar yakaladı. 25 yaşındaki oyuncu, ikili mücadelelerin ise yüzde 54’ünden başarıyla çıktı.



