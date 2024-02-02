YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı

AA AA
02.02.2024 06:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Topçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eserTopçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eser
Jeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldüJeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Denizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattıDenizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattı
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ silahlı saldırı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
13:07
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:35

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Güven eczanesi
Yenimahalle
Mehtap akin eczanesi
Pursaklar
Aktepe eczanesi
Kecioren
Cankara eczanesi
Haymana
Erkök eczanesi
Cubuk
Kayiran eczanesi
Ayas
Karaman eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.