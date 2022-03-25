"Santini Queens of The Aegean Boostrace" bisiklet yarışı Marmaris'te yapılacak

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan ve adını bisiklet yarışlarının en zor etabı olan "Queen-Kraliçe"den alan "Santini Queens of The Aegean Boostrace" bisiklet yarışı 29 Mayıs'ta Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Etkinliğin tanıtım toplantısında, Kültür Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Santini Creative Direktörü Fergus Niland, Aslı Bisiklet Ürün Müdürü Muammer Yıldız, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, Doran Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, Grand Yazıcı Club Turban Otel Genel Müdürü Cihan Baykara konuşma yaptı.

TGA Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Türkiye’nin turizm değerlerini dünyaya tanıttıklarını, spor turizminin de Türkiye'nin bir değeri olduğu söyledi.

TGA'da bisikletin ayrı bir yeri olduğunu aktaran Şensoy, "Türkiye'de uluslararası alanda ses getiren, destinasyona değer katan organizasyonlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu organizasyon bize ilk geldiğinde çok heyecanlandık. Muğla’nın çok özel bir bölgesini tatil ve bisikletle birleştirdiği için tam da aradığımız bir organizasyon. Heyecanla destekledik." diye konuştu.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge de Türk Telekom Prime olarak yarışları desteklemekten mutlu olduklarını belirterek, "Organizasyonu Türkiye'nin çeşitli illerinden ve her yıl artan sayısıyla yurt dışından bisiklet severlerin katılım gösterdiğini görüyoruz. Bundan da son derece mutlu oluyoruz. Türkiye turizmine de katkı sağladığını düşünüyoruz. Kapadokya ve İstanbul’da bu etkinlik yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yarışın organizatörü Boost Sport Kurucusu Kerim Sükan ise Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek yarışın 29 Mayıs'ta Marmaris merkezden başlayıp, Akyaka’da sona ereceğini ifade ederek, "Yarışta amatör sporcular 87 kilometrelik kısa veya 160 kilometrelik uzun parkuru tamamlayacak." dedi.

Adını bisiklet jargonunun en bilinenlerinden biri olan ve en zor etap için kullanılan "kraliçe etabı" teriminden alan Queens yarışında, yüzde 10 eğimli parkurların yanında yarışmacılar doğanın ve birlikte bisiklet sürmenin tadını çıkararak pedallayacak.

Yarış, ilk yılında dünyanın en ünlü İtalyan bisiklet giyim markası Santini ana sponsorluğunda Kültür Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Telekom Prime, Suzuki Türkiye, Marmaris Valiliği ve Marmaris Belediyesi tarafından destekleniyor.

Yarışta kadın ve erkek "18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 üstü" yaş kategorilerindeki sürücüler podyum için mücadele edecek.

Sürücülerin puanlamaları tırmanış etapları sürelerinin toplamına göre belirlenirken, genel klasman kadın ve erkek kazananlar ise sadece uzun parkur puanlarına göre belirlenecek.

www.queenscycling.com adresinden online yapılacak kayıtlar, 1 Mayıs 2022 tarihinde veya 1000 olarak belirlenen maksimum katılımcı sayısına ulaşıldığında sona erecek.

