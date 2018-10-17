Başkandan Vagner Love'a şok küfür!

Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Vagner Love hakkında flaş açıklamalarda bulunurken ağır bir küfür etti.

Brezilya basınına konuşan Peres, ''Vagner Love'ı teknik direktör Cuca istedi. Geldiğinde bir forvet alınmasını istemişti. Transferin kapanmasına saatler kala Beşiktaş ile anlaşamadık. Yumurtanın üzerinde yürüyor gibiydik. Olaylar çok hızlı gelişti. Vagner Love bize gelebilirdi, Beşiktaş ondan kurtulmak istiyordu. Ardından o... ç... bir anda oynayıp goller atmaya başladı. Gelecekte transferde neler olur bakacağız.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vagner Love'ın, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 2 gol kaydetti. Santos'un mevcut forveti Gabigol'un Ocak ayında bonservisini elinde bulunduran Inter'e dönmesi bekleniyor. (Sporx)

