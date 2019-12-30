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  4. Santos Quaresma'ya kanca attı!

Santos Quaresma'ya kanca attı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:19 | Son Güncelleme

Santos, Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma'yı transfer etmek istiyor.

Santos Quaresma'ya kanca attı!

Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta göreve gelen yeni teknik direktör Jesualdo Ferreira, Kasımpaşa'dan Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre, Santos, Quaresma konusunda istekli. Ayrıca Kasımpaşa'nın da Quaresma'nın transferinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

Quaresma ile Jesualdo Fereira, daha önce 2006 ve 2008 yılları arasında Porto'da birlikte çalışmışlardı. İkili, Portekiz'de 2 şampiyonluk kazandı.

Ricardo Quaresma bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde oynadığı 14 maçta 3 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
quaresma santos Transfer Kasımpaşa

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