SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Sao Paulo, tarihinde ilk kez Brezilya Kupası’nı kazandı

Sao Paulo, tarihinde ilk kez Brezilya Kupası’nı kazandı

25.09.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sao Paulo, Brezilya Kupası finalinde 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Flamengo 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, Brezilya Kupası’nda tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Çift maç eleme sistemiyle oynanan finalin ilk maçında Sao Paulo, Flamengo’yu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Rövanş mücadelesinde ise rakibiyle 1-1 berabere kalan Sao Paulo, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Müsabakada Flamengo’nun golünü 45. dakikada Bruno Henrique atarken, Sao Paulo’nun golü ise 45+5. dakikada Rodrigo Nestor’dan geldi.
Kırmızı-siyahlılar, böylelikle Teknik Direktör Dorival Junior yönetiminde ilk kupasını da kazanmış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne gol ne asist! G.Saray'ı pişman eden transfer...Ne gol ne asist! G.Saray'ı pişman eden transfer...
Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandıAvrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı
İlk görüşme gerçekleşti! Fatih Terim geri dönüyorİlk görüşme gerçekleşti! Fatih Terim geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Brezilya maçı maçın ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.