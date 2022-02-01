Sapanca Gölü'ndeki kuş popülasyonu kış ortası sayımıyla kayda alınıyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Sulak alanlardaki kuş popülasyonunun belirlenmesi amacıyla Sapanca Gölü'nde kış ortası sayımı yapan ekipler, özel ekipmanlar aracılığıyla kuş türlerini ve sayılarını belirlemeye çalışıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, uzman kuş gözlemcileri ve akademisyenler, sayımlar sayesinde kuş sayılarının yıllara göre değişimini tespit ediyor, ekosistemi tehdit eden unsurlar varsa bunların ortadan kaldırılması için çalışma yürütüyor.

Uzman Biyolog Lider Sinav, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü ekibiyle Sapanca Gölü'nde kış ortası kuş sayımı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de sayımların 1967'den beri sürdüğünü anlatan Sinav, bu sayımların hangi türlerin ne kadarının sulak alanlarda bulunduğu tespitinin yapılabilmesi için önemli olduğuna işaret etti.

Sinav, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Sulak alanda gidişat kötüyse, su kalitesi bozulmuşsa, su seviyesi düşmüşse ya da sudaki besin miktarı azalmışsa, su kuşları bu alanlarda bulunmayabiliyorlar. Böyle değişiklikler tespit edilirse, sulak alanların korunması için faaliyetler belirlenmesi gerekir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de sulak alanların korunması için gerekli faaliyetleri uygular."

- "Ülkemizde 1 milyon 200 bin su kuşu sayımı yapılıyor"

Lider Sinav, 15 Ocak-15 Şubat'ta yapılan kış sayımlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Her yıl dünya genelinde yaklaşık 175 tür ve yaklaşık 20 milyon su kuşu sayılıyor. Türkiye'de de ortalama 1 milyon 200 bin su kuşu sayımı yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Sayılan türler arasında sakarmeke, ördek, kuğu, karabatak, yalıçapkını, balıkçıl, martı, yelkovanların yer aldığını aktaran Sinav, kış dönemlerinde sulak alanlarda bulunan yırtıcı kuşların tespit edilip sayıldığını kaydetti.

Sapanca Gölü'nde 11 noktada sayım gerçekleştirdiklerini bildiren Sinav, soğuk hava koşullarında yapılan sayımların zor olduğunu ancak bu çalışmanın doğa koruma için önemli veri sağladığını vurguladı.

- Türkiye'de 494 kuş türü tespit edildi

Şimdiye kadar Türkiye'de 494 kuş türü tespit edildiğini ancak verilerin çok hızlı güncellendiğini anlatan Sinav, yeni bir türün kuş fotoğrafçısı tarafından tespit edilebildiğine, bu yıl sayının her an artabileceğine dikkati çekti.

Sinav, kuş türlerinin her zaman Türkiye'de görünmeyebileceğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Her zaman görebileceğiniz kuşlar değil bunlar. Kimisi göç döneminde Türkiye'de bulunuyor, kimisi bir günlüğüne Türkiye'ye uğramış. Bunun dışında yerli türlerimiz de var. Türkiye'de sulak alanlarda saydığımız kuş türü 60'ın üzerinde. Bunların içinde ördekler, kuğular, yalıçapkınları, karabataklar, kuğular, balıkçıllar da var.

Bu yıl Sapanca Gölü'ndeki sayımda sakarmeke, tepeli patka ve elmabaş patka türleri çok yüksek sayıda kaydedildi. Elmabaş patka nesli tehlike altında bir tür, bunun dışında Sapanca Gölü'nde geçmiş yıllarda dikkuyruk kaydedildi. Küçük batağan, kara boyunlu batağan, bahri, karabaş martı, küçük martı, küçük karabatak da kaydettiğimiz diğer türler arasında yer alıyor."

