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Şaphane Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.02.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende, belediye ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.Şaphane ilçesinin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında alın teri ve emeğini ortaya koyan işçilere minnettar olduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası’na bağlı işçilerimizin toplu iş sözleşmesi Belediyemiz.

Şaphane Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende, belediye ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.
Şaphane ilçesinin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında alın teri ve emeğini ortaya koyan işçilere minnettar olduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası’na bağlı işçilerimizin toplu iş sözleşmesi Belediyemiz. Hizmet İş Sendika Uzmanları ve işyeri temsilcisi Mehmet Yıldırım tarafından imzalanmıştır. Belediyemize ve tüm işçilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

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