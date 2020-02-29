YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Şaphane’de ’’Makine Nakışları Kursu’’

Şaphane’de ’’Makine Nakışları Kursu’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İŞKUR destekli Makine Nakışları Kursu açıldığı bildirildi.Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ’’Halk Eğitim Merkezi binasında açtığımız kursumuzda kursiyerlere; Kasnaksız makine nakışları, işlemeye hazırlık, desen tasarımları, desen panosu, kum ve astragan işi, blonya iğnesi, Çin iğnesi, aplike, kumaş onarım teknikleri, işlemelerin bakımı ve korunması konularında eğitim veriliyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İŞKUR destekli Makine Nakışları Kursu açıldığı bildirildi.
Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ’’Halk Eğitim Merkezi binasında açtığımız kursumuzda kursiyerlere; Kasnaksız makine nakışları, işlemeye hazırlık, desen tasarımları, desen panosu, kum ve astragan işi, blonya iğnesi, Çin iğnesi, aplike, kumaş onarım teknikleri, işlemelerin bakımı ve korunması konularında eğitim veriliyor. İŞKUR destekli Zikzak Makine Nakışları Kursu sayesinde kursiyerlerin turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz üretimi yapan işletmelerde ve moda evlerinde çalışma becerisi kazanacaklar’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:27
Öğle
13:18
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.