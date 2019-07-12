Sapından suyuna kadar şifacı: Yaz güzeli kiraz yemeniz için 7 neden

Küçükken kulaklarımıza küpe yaptığımız en şık meyvedir kiraz. Görüntüsü ve lezzetiyle hemen hemen herkesin gönlünde taht kurmuştur. Tadını severek yediğimiz kirazın faydaları da bir hayli fazla;

Flavonoidler ve C vitamini bakımından zengin olan kiraz bakterilere karşı savaşır ve vücudu korur. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir.

20 adet kirazda 12-25 mg arası antosiyanin maddesi bulunur. Bu madde, ağrı kesicilerde 10 kat daha etkilidir. Baş ağrısı ya da eklem ağrısı yaşıyorsanız ilaç içmeden önce 20 tane kiraz yemeyi deneyin.

Güçlü bir iltihap önleyicidir. Göz hastalıklarına karşı koruma sağlar.

antikanserojen özelliği vardır. Bunun nedeni ise bitki kökenli kimyasal elajik asit içermesidir.

İçinde bulunan mineraller sayesinde vücudun su dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir.

Adeta böbrek dostudur. Vücudun zehirli maddelerden arınmasını sağlar.

Kiraz ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için romatizma ve gut hastalıklarıyla eklem kireçlenmesinin önlenmesinde etkilidir.



