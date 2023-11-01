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Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisi ziyarete açıldı

01.11.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için limana gelenler, saat 10.00'dan itibaren güvenlik kontrolünden geçti.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilerden Hasan Dereli, AA muhabirine, eski bir tersane personeli olduğunu söyledi.

1980-1990 yılları arasında mekanik üzerine çalıştığını dile getiren Dereli, "Şu an gemiye bakıp kontrol edeceğim. O zamandan bu zamana bir değişiklik var mı, yok mu diye bakacağım. Biz o zaman 300 personelle 6 ayda bir gemi bitirebiliyorduk." dedi.

Çocukları ve torunlarıyla Sarayburnu'na gelen Aysel Çevik, yerli ve milli gemi TCG'yi ziyaret edecekleri için memnun olduklarını söyledi.

Ziyaretçilerden Şinasi Kılıç, gemiyi göreceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "İçeriye bir an önce girip göreyim diye sabırsızlanıyorum. Eşim rahatsız olduğu için tek ziyarete geldim." diye konuştu.

Okul arkadaşlarıyla gemiyi ziyaret eden lise öğrencisi Bilal Satıcı ise yerli ve milli TCG'yi çok beğendiklerine dikkati çekerek, özellikle uçakların çok güzel olduğunu kaydetti.

Enes Somsa da gemiyi tekrar ziyaret etmeyi düşündüklerini anlatarak, "Çok beğendik. Gurur verici bir gemi." şeklinde konuştu.

TCG Anadolu gemisi, yarın saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

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Cumhuriyet 100 yıl sarayburnu ziyaret

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