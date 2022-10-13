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"Saraydan Kız Kaçırma" AKM'de sahnelendi

13.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Saraydan Kız Kaçırma" AKM'de sahnelendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart’ın başyapıtlarından "Saraydan Kız Kaçırma” operasını sahneledi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Sanatseverlerlerin yoğun ilgi gösterdiği eser, Caner Akın tarafından klasik haline sadık kalınarak sahneye kondu.

Zdravko Lazarov'un İDOB orkestrasını yönettiği etkinlikte koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.

Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Taner Aydın, koreografisini ise Tan Sağtürk yaptı.

Temsilde, Erdem Erdoğan "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu "Osmin", Hale Soner Kekeç "Konstanze", Ayşenur Ayyıldız Haksoy "Blonde", Berk Dalkılıç “Pedrillo”, Alper Saldıran "Selim Paşa" rolünü canlandırdı.

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