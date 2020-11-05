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Sarayköy’de karantina altına alınan evler dezenfekte ediliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde belediye ekipleri pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen karantinada bulunan vatandaşların evlerini ücretsiz dezenfekte ediyor.Korona virüs salgınının başladığı günden bu yana kamu kurumlarında, vatandaşların ortak kullanım alanlarında ve iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Sarayköy Belediyesi, bu kez karantina altındaki vatandaşların evlerinde hizmetlerini sürdürüyor.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde belediye ekipleri pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen karantinada bulunan vatandaşların evlerini ücretsiz dezenfekte ediyor.
Korona virüs salgınının başladığı günden bu yana kamu kurumlarında, vatandaşların ortak kullanım alanlarında ve iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Sarayköy Belediyesi, bu kez karantina altındaki vatandaşların evlerinde hizmetlerini sürdürüyor. Dezenfekte işlemi yapan ekipler, pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen kişilerin karantina sürecinde apartmandaki diğer kişilerin sağlığını korumak için ortak kullanım alanı olan apartman içini dezenfekte ediyor. Ardından karantina süreci biten vatandaşların evlerini dezenfekte ederek daha sağlıklı bir alanda pandemi sürecini geçirmelerini sağlıyor.

“Bizim bir yanımız her zaman vatandaşlarımızın yanında”
Karantina altındaki vatandaşların yanında olduklarını aktaran Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Pandemi sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarındaki titiz çalışmaların takipçisi olduğumuz kadar vatandaşlarımızın karantina süreçlerindeki durumlarında da sık sık yanlarında olmaya çalışıyoruz. İlçemizde korona virüs enfeksiyonu olan veya temaslı vatandaşlarımızın evlerini ve apartmanlarının neredeyse tamamına müdahale ettik. Evlerinde bu süreci daha sağlıklı bir ortamda geçirmeleri için elimizden geleni de yapacağız. Bizler üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Bizim bir yanımız her zaman vatandaşlarımızın yanında” dedi.

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