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Sarayköy'de küle dönen ormanlık alanda 830 bin fidan büyüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Denizli'de 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören 408 hektar alana Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında dikilen 830 bin fidan boy atmaya başladı - Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya: - "Ciğerlerimiz yandı ama yeni fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Şimdi daha güzel bir ormanlık alan için çalışıyoruz"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 yıl önce yanan yüzlerce hektar ormanlık alan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında dikilen 830 bin fidanla yeniden yeşil görünüme kavuşacak.

İlçeye bağlı Tekke Mahallesi yakınlarında 3 Temmuz 2017'de çıkan ve 3 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında 408 hektar alandaki ağaç kül oldu.

Yangının ardından ormancılar, bölgede 830 bin fidanı toprakla buluşturdu. Fidanlar, aradan geçen zamanda boy atmaya başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya AA muhabirine, Sarayköy Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki yangına 15 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını ancak saatte 35-40 kilometre hızla güneyden esen şiddetli rüzgarla yangının büyüdüğünü hatırlattı.

Yangına 3 uçak, 3 helikopter, 6 treyler, 7 dozer, 18 su ikmal aracı, 41 arazöz, 11 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiğini, uçakların 12, helikopterler 150 sorti yaptığını, iş makinelerinin günlerce yangın mahalinde çalıştığını aktaran Çetinkaya, "Yangın 6 Temmuz'da kontrol altına alınmış ve 25 Temmuz saat 12.05'te tamamen söndürülmüştür, 408 hektar ormanlık alan yanmıştır." dedi.

Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yangında görev alan herkesin canını ortaya koyarak alevlerin söndürüldüğünü ifade eden Çetinkaya, "Yangından sonra aldığımız talimatla alanı temizledik, Daha sonra bölgeye yaklaşık 1 yıl içinde yeni fidan dikimi ve karaçam ve kızılçam ağacı tohumu serpilme işlemi yapıldı. Kızılçam, badem, ateş dikeni, servi, akasya, fıstık çamı diktik. Ciğerlerimiz yandı ama yeni fidanlarımız toprakla buluşturduk. Şimdi daha güzel bir ormanlık alan için çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

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