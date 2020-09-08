Sardunya öpücüğü olarak biliniyor! Bir daldan 100 adet...

Hobi bahçesine diktiği domatesin bir kökünden üzüm salkımı gibi ürün almanın şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Baş, "Seramızda atalık tohumdan doğal çeşitlerden domates üretmeye başladık. Derken biz bu doğal tohumlara yöneldik ve şu anda 40 metrekarelik seramda yaklaşık olarak elimde 50-60 çeşit tohuma ulaştım. Bu tohumlardan son olarak kendisiyle zaman zaman tohum takası yaptığımız Resul Gür adlı bir kardeşimin gönderdiği “geranium kiss’ tohumunu ilk defa denedim. Bizi şaşırttı gerçekten bir sonuç elde ettim. Bu yıl seramda çeşitli mantari ve böcek hastalıkları olmasına rağmen üzerinde yüzlerce çiçeğin olduğunu gördüğümüz, literatüründe en çok 3-4 salkıma ulaşırken bütün bu olumsuzluklara rağmen 5 salkımın üzerine çıkan bir performans gördük. Gerçekten bizi şaşırttı çokta mutlu etti. Bu domateslerle bu çeri türüyle çok umutlandık” dedi.

'BU TOHUMU PAYLAŞMAK EN GÜZELİ'

Baş, isteyenlere ilerleyen zamanda bu tohumdan verebileceğini de belirterek, “Tohum konusundaki amacımızdan ziyade düşüncemiz, tohum Rabbimin bize verdiği kutsal bir ilahi emanettir. Bunu sadece kendimizde tutmamız doğru olmaz bunu paylaşmamız en güzeli. Herkesle paylaşmamız lazım. Ancak bugün konusu olan bu tohumu birkaç yıl ekip denememiz ve görmemiz lazım. Tam kendisi üzerinde bu tür üzerinde bir kanaat oluştuktan sonra isteyen üretmek isteyen meraklı arkadaşlarımıza elbette bu tohumdan vereceğiz ve dağıtacağız” diye konuştu.

HEDEFLERİ TEK KÖKTEN 500 ADET DOMATES YETİŞTİRMEK

Uzun yıllardır tarımla ilgilenen ve tarıma olan merakıyla çeşitli organik ürünler elde eden Resul Gür ise geranium kiss çeşidinin tamamen doğal bir domates olduğunu belirterek, "Üzerindeki yüzlerce domatesi görenler hibrit domates sanıyor ama bu kesinlikle hibrit bir domates değil. Cüce tipli, bir salkımında ortalama 100 tane domates var. Biz bunu ilerleyen zamanlarda inşallah tek kökten 500 tane domates elde etmeyi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Seneye 700-900 rakımlarda dikim yapacağız. Muhteşem bir verim var, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Çok araştırdık, ülkemizde bu çeşit ve bu verimlilikte domates yetiştirildiğini duymadım böyle bir bilgiye rastlamadım. Bir salımda yüzlerce domates var, bir ailenin 3-4 aylık ihtiyacını karşılayacak kahvaltılık türü domates çeri tipi” ifadelerini kullandı.

