Sarı Cami Projesi’nin temeli dualarla atıldı

Gebze Belediyesi’nin projesi olan Sarı Cami inşası ve Meydan Düzenleme Projesi’nin temeli, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokolünün geniş katılımıyla dualarla atıldı.

Gebze Belediyesi’nin çalışması olan Sarı Cami inşası ve Meydan Düzenleme Projesi’nin temeli, düzenlenen geniş katılımlı törenle dualarla atıldı. Törene, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra il ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı. Okunan Kur’an tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada temelini atacağımız mabedi, bundan 43 yıl önce buraya gelen değerli vatandaşlarımızın katkılarıyla, destekleriyle yapılan Sarı Cami olarak inşa etmişler. Zaman içerisinde kapasitesinin yetersiz olduğu tespit edilmiş. Yıllarca beklenen proje, seçim sürecinden sonra hızlanarak bugüne kadar vardı. En kısa sürede bitirip bölgemize hizmet verecek inşallah. Bu cami 750- 800 kişilik kapasiteye sahipti. Yeni haliyle kapalı alanda 1500 kişilik bir cemaat kapasitesine ulaşmış olacak. Önünde bir meydan projesi de ortaya çıkmış olacak. Biz caminin altında diğer sosyal hizmetleri de sunacak şekilde projelendirildi. Bu projede emeği geçenlere sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Bölge sakinlerimize de teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı olsun” dedi.

Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Dualarımızla birlikte bu güzel projemizin temelini atacağız. Allah hayırlı etsin. Bu projede emeği geçen belediye başkanımızdan ve herkesten Allah razı olsun. Hizmetlerin en güzeline layık bölge insanımıza hizmet verecek proje, gerek cami ve meydanı gerekse sosyal donatılarıyla önemli bir eksiği gidermiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.

Güler’in ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakma, “Hepimiz için, mahallemiz için bu güzel proje hayırlı uğurlu olsun inşallah. Benim de Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiğim Sarı Cami bölgemiz için önemli merkez olarak günümüze kadar ulaştı. Cenabı Allah bundan sonraki ömrümüzü de hayırlarla tamamlamayı nasip etsin inşallah. Camiler bizleri İslam şemsiyesi altında buluşturan yerlerdir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu projenin tamamlanmasında desteğimizi sürdüreceğiz sonuna kadar. Rabbim bu güzel eseri hızla tamamlayarak bölgemizin hizmetine sunmayı nasip eylesin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

