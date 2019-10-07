Sarı iş yeleği ile her yere bedava giren iki uyanık!

Sarı yelek deyince aklınıza hemen Fransa’daki eylemler gelmiş olabilir. Kendilerine Sarı Yelekliler diye protestocular akaryakıta yapılan zamlar geri alınıncaya kadar Fransa sokaklarını birbirine kattılar ve sonuç da aldılar. Zamlar 2019 yılı boyunca durduruldu. Ancak bizim bahsettiğimiz sarı yelek bu değil, aslında bu ama tam olarak bu amaca yönelik bir şey değil. Sosyal yaşamda farkında olmasak da katmanlar mevcut ve bu katmanlardaki insanların belli yerlere nasıl erişebileceği kurallar haline belirlenmiş. Önemli kişiler bazı yerlere elini kolunu sallayarak giriyor, eğer siz de önemli biriymiş gibi rol yapabilirseniz tüm kapılar ardına kadar açılabilir. İşte o ilginç olay...



