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Sarı iş yeleği ile her yere bedava giren iki uyanık!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Sarı yelek giymek sizi insanların gözünde önemli biri haline getirir mi? Tüm kapıları açabilir mi? Bedavaya konser izletir mi? İşte yanıtı...

Sarı yelek deyince aklınıza hemen Fransa’daki eylemler gelmiş olabilir. Kendilerine Sarı Yelekliler diye protestocular akaryakıta yapılan zamlar geri alınıncaya kadar Fransa sokaklarını birbirine kattılar ve sonuç da aldılar. Zamlar 2019 yılı boyunca durduruldu. Ancak bizim bahsettiğimiz sarı yelek bu değil, aslında bu ama tam olarak bu amaca yönelik bir şey değil. Sosyal yaşamda farkında olmasak da katmanlar mevcut ve bu katmanlardaki insanların belli yerlere nasıl erişebileceği kurallar haline belirlenmiş. Önemli kişiler bazı yerlere elini kolunu sallayarak giriyor, eğer siz de önemli biriymiş gibi rol yapabilirseniz tüm kapılar ardına kadar açılabilir. İşte o ilginç olay...

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