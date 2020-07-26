YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. ‘Sarı kız’ örümceği Adıyaman’da görüldü

‘Sarı kız’ örümceği Adıyaman’da görüldü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, görülen, halk arasında ‘Sarı kız’ adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen Camel Spider isimli örümcek görüldü.Adıyaman merkeze bağlı Rezip Köyü civarında vatandaşlar tarafından görülen örümcek hem tedirginliğe neden oldu hem de vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekildi.Dünyada ‘Camel Spider’ olarak bilinen ülkemizde de ‘Sarı Ömer’ ya da ‘Sarı kız’ olarak adlandırılan örümceğin özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği öğrenildi.Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı kız örümceğini gören vatandaşlar, örümceğin fotoğraflarını çektikten sonra zarar vermeden serbest bıraktı.

‘Sarı kız’ örümceği Adıyaman’da görüldü

Adıyaman’da, görülen, halk arasında ‘Sarı kız’ adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen Camel Spider isimli örümcek görüldü.
Adıyaman merkeze bağlı Rezip Köyü civarında vatandaşlar tarafından görülen örümcek hem tedirginliğe neden oldu hem de vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekildi.
Dünyada ‘Camel Spider’ olarak bilinen ülkemizde de ‘Sarı Ömer’ ya da ‘Sarı kız’ olarak adlandırılan örümceğin özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği öğrenildi.
Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı kız örümceğini gören vatandaşlar, örümceğin fotoğraflarını çektikten sonra zarar vermeden serbest bıraktı.

‘Sarı kız’ örümceği Adıyaman’da görüldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:19
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:48
Yatsı
21:20

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Dilek Eczanesi
Merkez
Engin Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.