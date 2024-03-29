Sarı-Lacivertliler'in Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğu dönemde acı çektiğini söyledi!

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı ve sezonu Brezilya ekibi Gremio'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu Joao Pedro, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Joao Pedro, Cagliari'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair konuşurken ilginç açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

"Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim. Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim."

12 MAÇ 3 GOL

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.





