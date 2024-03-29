SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Sarı-Lacivertliler'in Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğu dönemde acı çektiğini söyledi!

Sarı-Lacivertliler'in Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğu dönemde acı çektiğini söyledi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 07:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı daha sonrasında Gremio'ya kiralık olarak gönderdiği Joao Pedro kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı ve sezonu Brezilya ekibi Gremio'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu Joao Pedro, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Joao Pedro, Cagliari'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair konuşurken ilginç açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

5bfc30bfc8ea43efb06169b47bf7e02d

"Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim. Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim."

12 MAÇ 3 GOL

thumbs_b_c_a8786d8225848c2a3ee5e71c7e04c758

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklifR. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif
TFF'den duyum aldım diyerek açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı için sürpriz iddiaTFF'den duyum aldım diyerek açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı için sürpriz iddia
Fenerbahçe, normal sezonu lider tamamladı!Fenerbahçe, normal sezonu lider tamamladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika Joao Pedro fenerbahçe yaşında sezon kulübün
En Çok Okunan Haberler
Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor!

Fenerbahçe'de PFDK'ye sevk edilecek oyuncular belli oluyor!

Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti!

Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti!

Yıldız isim F.Bahçe'de acı çektiğini itiraf etti!

Yıldız isim F.Bahçe'de acı çektiğini itiraf etti!

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye flaş çağrı!

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye flaş çağrı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.