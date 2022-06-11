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"Sarı Melekler" hasta ve yakınlarını mutlu ediyor

11.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sarı Melekler" hasta ve yakınlarını mutlu ediyor

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak tanınan fedakar anneler, hasta ve yakınlarına 25 yıldır moral dağıtıyor.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret eden grubun başkanı Önay Köroğlu, 1997 yılında, hastanelerdeki hasta ve yakınlarının tıbbi tedavinin yanı sıra moral ve motivasyona da ihtiyaç duyduğunu gören bir grup gönüllü anne tarafından kurulduklarını söyledi.

Hasta ve yakınlarına yardımcı olmak, onlara katkı sağlamak amacı taşıyan grubun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetiminin de desteğini alarak iyilik ve yardımseverliğin rengini sarı olarak belirlediğini ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:

"Hastanede yaptığımız çalışmaların görünürlüğünü sağlamak için sarı renkli önlükler giyiyoruz. Nöbet sistemiyle hastaneye sabah 10.00'da gelip psikiyatri dışında her serviste yatan hasta ve yakınlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Hemşire ve hastane yönetiminin takibinde kimin nelere ihtiyacı olduğunu öğrenip, imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz kermeslerle para ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak hastaneye geliyoruz. İnsanları mutlu etmek için buradayız. Amacımız hasta ve yakınlarına moral desteği vermek. Mutlu olanları gördüğümüzde inanın biz onlardan daha mutlu oluyoruz."

- "Yaptığınız işin kıymetini biliyorum"

Rektör Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir hekim olarak yapılan işin kıymetini en iyi bilen kişilerden birisi olduğunu belirtti.

Kadınların, anneliğin verdiği hisler dolayısıyla bu konuda erkeklerden daha avantajlı olduğunu dile getiren Özkan, "Hasta ve yakınlarıyla daha kolay empati kurabiliyoruz. Hepinizin yüzünde hastaların ve yakınlarının ihtiyacı olan güler yüz, merhamet ve şefkati görebiliyorum. 'Sarı Melekler' ismi sizlere çok yakışmış. Bizlerin de üzerine düşen bir şeyler olursa her zaman yardımcı olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

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