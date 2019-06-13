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Sarı tohumlar şifa oluyor: Bu 4 hastalık için hardal kullanın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Hardal, sağlık için etkili olan vitaminler, mineraller, proteinler ve lif içeriği bakımından zengindir. Bu sayede birçok rahatsızlığın giderilmesinde etkili olur.

Sarı tohumlar şifa oluyor: Bu 4 hastalık için hardal kullanın

Hardal sadece lezzetli bir baharat değildir, aynı zamanda sağlığınız için de iyidir. İşte hardal kullanarak ortadan kaldırabileceğiniz 4 hastalık.

1. Yorgun kaslar
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Bölgeye ve ağrının şiddetine bağlı olarak hardal, gergin ve ağrılı kasları rahatlatabilir. İki çorba kaşığı hardalı 2 çorba kaşığı epsom tuzu ile karıştırın. Karışımı ağrılı bölgeye merhem gibi uygulayın. Hardal ve epsom tuzu, kasların gevşemesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu karışım egzersiz yaparken kaslarınızdaki stresi azaltmaya yardımcı olur.

2. Boğaz ağrısı
boğaz ağrısı
Özellikle kış aylarında bu sorunla sıklıkla karşılaşırız. Neyse ki tedavinin kolay yanını bulduk. Bir çorba kaşığı hardal tohumu, bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı bal, yarım limonun suyunu kaynar su ile karıştırın. Ardından karışımı ılımaya bırakın. Hazırladığınız ilaçla gargara yağın. Boğazınızdaki rahatlamayı anında fark edeceksiniz.

3. Cilt yenileme
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Pahalı yüz maskeleriyle vedalaşın. Temiz cildinize bir miktar hardal sürün ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. İçinde bulunan E vitamini ve antioksidanlar, cilt sağlığını destekler.

4. Nasırlara veda edin

nasır

Ayaklarınızda nasır muhakkak hardaldan faydalanın. Büyük bir kabın içine ılık su doldurun ve içine bir yemek kaşığı hardal ekleyin. Ayaklarınızı suyun içine 20 dakika bekletin. İki günde bir bu yöntemi uygulayın. Acı veren nasırlar kısa sürede yumuşayacaktır.


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