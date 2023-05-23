YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Sarıalan Yaylası, menderesler ve kır çiçeklerinin ahengiyle süslendi

Sarıalan Yaylası, menderesler ve kır çiçeklerinin ahengiyle süslendi

23.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler ve rengarenk açan kır çiçekleri ahenk oluşturuyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki yaylada bulunan, kıvrımlı yapılarıyla bölgeye görsel güzellik katan menderesler karların erimesi ve sağanakların ardından suyla doldu.

Mendereslerin etrafındaki düzlüklerde ise yayladaki doğal manzaraya ahenk katan sarı, beyaz ve mor renklerdeki çiçekler açtı.

Baharın gelmesiyle Sarıalan Yaylası'na hakim olan kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AA muhabirine, Bolu'nun Türkiye'deki 15 marka ilden biri olduğunu ifade etti.

Bolu'nun "tabiatın kalbi" olarak adlandırıldığına işaret eden Doğanay, "147 gölet, 14 doğal göl, yaklaşık 370 yayla ve 170 trekking yolu bulunuyor. Toplam 2 bin 933 kilometrelik yürüyüş yolları mevcut. Aynı zamanda keşfedilmeye hazır 7 şelalemiz mevcut." diye konuştu.

Doğanay, büyük şehirlerin stresi ve karmaşasından sıkılan, çocuklarını toprakla, bitkiyle buluşturmak isteyenlerin Bolu'yu tercih etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bolu'ya gelin zihninizi yenileyin, Bolu'ya gelin kalbinizi yenileyin.' diyoruz. Sloganımız bu. 'Tabiatın kalbi Bolu' derken biz bunu söylüyoruz." dedi.

Öğretmen Nimet Semiz Çam da kentteki yaylaların açan çiçeklerle bir başka güzelliğe büründüğünü, yakınlarıyla fotoğraf çekmek için sık sık yaylalara gittiğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyorBolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ediyorTürkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam müjdesiAydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam müjdesi
Anahtar Kelimeler:
drone çiçek kartalkaya

Bolu Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:23
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Bolu Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Yüce eczanesi
Merkez
Sedat eczanesi
Merkez
Kaya eczanesi
Goynuk
Ihlamur eczanesi
Merkez
Taner eczanesi
Gerede
Onur eczanesi
Mudurnu
Ebrar eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Türk ailenin başına talih kuşu kondu! “4 milyar TL değerinde...”

Türk ailenin başına talih kuşu kondu! “4 milyar TL değerinde...”

Ülkeden gitmişti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den asgari ücret yorumu

Ülkeden gitmişti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den asgari ücret yorumu

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.