Sarıcakayalı öğrenci ve ailelerinden anlamlı paylaşım

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde ilkokul 2’ci sınıf öğrenci ve velilerinden sosyal medyada anlamlı bir paylaşım yaptılar.

Yeni tip Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Fatih ilkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, anneleri ile birlikte evde kalmanın önemini vurgulamak ve sağlık çalışanlarına destek için güzel bir sosyal mesaj vermek amacıyla harekete geçtiler. Öğrenci ve veliler, evde kalmanın önemini vurgulamak amacıyla; ’Geçmişi gördük gelecek için evde kal’, ’Sağlığını riske atma evde kal’, ’Büyüklerimiz çocuklarımız için evde kal’, ’Umut her zaman var evde kal’ yazılarını sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Sarıcakaya ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sayfasında yayınladığı mesajla; ’’İnşallah en kısa sürede sağlıklı bir şekilde okul bahçemizde siz değerli öğrencilerimizle birlikte oynayacağız’’ diyerek mesajlarına cevap verdi.



