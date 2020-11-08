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Sarıçam Deresi temizlendi

ADANA HABERLERİ  | 08.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni baştan aşağı temizledi.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hafta sonu Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahalleleri boyunca Sarıçam Deresi’ni baştan aşağı temizledi.Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda temizlik ekiplerini Sarıçam Deresi’ne yönlendirdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Maalesef burası ciddi bir sorun.

Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni baştan aşağı temizledi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hafta sonu Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahalleleri boyunca Sarıçam Deresi’ni baştan aşağı temizledi.
Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda temizlik ekiplerini Sarıçam Deresi’ne yönlendirdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Maalesef burası ciddi bir sorun. Ne kadar temizlerseniz temizleyin zamanla tekrar eski haline dönüyor. Buranın köklü bir çözüme kavuşmasının bilincindeyiz. Daha önce Sarıçam Deresi’ni görev alanımızda olmamasına rağmen oluşabilecek taşkınların da önüne geçmek amacıyla bir kaç kez temizledik. Kötü koku ve oluşan görüntü kirliliği burada yaşam süren insanlarımızın sağlığını da olumsuz etkiliyor. Ekiplerimiz daha temiz, daha yaşanabilir bir Yüreğir için yoğun bir çalışma yapıyor. Yüreğir Adana’nın merkezinde misafirlerimizle birlikte yaklaşık 560 bin nüfusuyla ikinci büyük ilçe. 107 mahallemiz, 5 bin 690 sokağımız var. Sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için var gücü ile çalışarak ilçe genelinde hem günlük yaklaşık 360 ton çöpü temizleyen hem de bu tür seferberlikler ile sorunları çözüme kavuşturma gayreti gösteren ekiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
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