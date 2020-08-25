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Sarıcami Meydan projesinde çalışmalar sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.08.2020 12:49 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yer tesliminin ardından yıkım çalışmalarının hızla başladığı Sarıcami Meydan düzenleme projesi alanında incelemelerde bulundu.Gebze’nin Beylikbağı Mahallesi’nde hayata geçirilecek Sarıcami meydan düzenlemesi projesinde çalışmalar sürüyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yer tesliminin ardından yıkım çalışmalarının hızla başladığı Sarıcami Meydan düzenleme projesi alanında incelemelerde bulundu.
Gebze’nin Beylikbağı Mahallesi’nde hayata geçirilecek Sarıcami meydan düzenlemesi projesinde çalışmalar sürüyor. İhale sürecinin ardından bölgede belirlenen dükkan ve mevcut yapı bloğunda yıkım çalışmalarında tamamlama aşamasına gelindi . Sarıcami Meydan düzenleme proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhale ve yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasıyl başlayan proje hakkında konuşan Başkan Büyükgöz, “Bölge sakinlerimizde, başlaması noktasında beklentinin oluştuğu proje alanımızda yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. En kısa sürede temel atma aşamasına geleceğiz. Sarıcami Meydan düzenlemesi projemizi kazasız belasız en kısa sürede tamamlayarak değerli mahalle sakini hemşerilerimizle birlikte açılışımızı yapacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

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