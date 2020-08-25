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Sarıcaoğlu’ndan iddialar hakkında suç duyurusu

SAMSUN HABERLERİ  | 25.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hakkında asılsız iddialarda bulunan meclis üyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Başkan Sarıcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde Kavak İYİ Partili bir meclis üyesi tarafından hakkımda yapılan, sosyal medya, yazılı, görsel ve sesli medyaya servis edilen tamamen mesnetsiz, dayanaktan yoksun ithamlar, şahsımı ve partimi yıpratmaya dönük ortaya atılan gerçek dışı beyan, iftira ve karalamaya yönelik asılsız iddialarla ilgili, söz konusu kişi hakkında gerekli adli ve hukuki işlemlerin yapılması için avukatım tarafından ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hakkında asılsız iddialarda bulunan meclis üyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Başkan Sarıcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde Kavak İYİ Partili bir meclis üyesi tarafından hakkımda yapılan, sosyal medya, yazılı, görsel ve sesli medyaya servis edilen tamamen mesnetsiz, dayanaktan yoksun ithamlar, şahsımı ve partimi yıpratmaya dönük ortaya atılan gerçek dışı beyan, iftira ve karalamaya yönelik asılsız iddialarla ilgili, söz konusu kişi hakkında gerekli adli ve hukuki işlemlerin yapılması için avukatım tarafından ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Basın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” ifadelerini kullandı.

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