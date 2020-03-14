YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sarıgöl İYİ Parti’de Adıgüzel dönemi

Sarıgöl İYİ Parti’de Adıgüzel dönemi

MANİSA HABERLERİ  | 14.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Sarıgöl İYİ Parti 2.

Sarıgöl İYİ Parti 2. olağan kongresinde tek listeyle yarışan Serkan Sedar Adıgüzel başkanlığa getirildi.
Sarıgöl İYİ Parti 2. olağan kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ahmet Aktan’ın aday olmadığı kongreye Serkan Serdar Adıgüzel tek listeyle yarıştı.143 delegenin katıldığı kongrede Divan Başkanlığına Manisa Şehzadeler İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Çelik seçildi. Kongrede oyların tamamını alan Serkan Serdar Adıgüzel yeni başkan seçilirken, yeni yönetimde şu isimler yer aldı: Hasan Kelleci, Ömer Gürlek, Ali Çakır, Ahmet Aktan, Olcay Topkaya, Ahmet Harun Şen, Emin Demiran, Mustafa Öztürk, Mustafa İncekara, Nihat Karsak, Merih Vural, Murat Karataş, Hasan Ali Zeybek, Muammer Hasoğul, Serdar Ünsal, Volkan Gemci, Mehmet Sarğın, Hacı Ahmet Uysal, Sevgi Yavuz, Hasan Ali Çelik, İbrahim Gündoğdu ve Muharrem Karakuş
Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Alaşehir Eski Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, çevre ilçelerin ilçe başkanları katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Manisa Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
13:24
İkindi
16:45
Akşam
19:23
Yatsı
20:39

İlginizi Çekebilir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında

Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.