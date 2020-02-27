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Sarıgöl’de asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediliyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde asırlık geleneği sürdüren vatandaşlar üç ayların başlangıcı dolayısıyla sabah namazının çıkışında çocuklara şeker, kek, pasta ve lokum dağıttı.Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesinde asırlık gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde asırlık geleneği sürdüren vatandaşlar üç ayların başlangıcı dolayısıyla sabah namazının çıkışında çocuklara şeker, kek, pasta ve lokum dağıttı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesinde asırlık gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. Mahalleli vatandaşlar üç ayların başlaması dolayısıyla sabah namazı çıkışında çocuklara şeker, kek, pasta ve lokum dağıttı. Mahallenin çocukları ise sabah namazı çıkışında sıraya giderek kendilerine verilen ikramları aldı. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili, Ramazan ve Kurban Bayramlarında da bu geleneği yaptıklarını belirten Sarıgöl Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet İğdeli, "Mahallemizde dedelerimizden gördüğümüz çocuklara şeker dağıtma geleneğini yaşatmak için bu yıl üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinde sabah namazından cemaat bakkallardan aldıkları şekerleri, lokumları, kekleri, pastaları sıraya giren mahalle çocuklarını dağıtırlar. Çocuklar da sevdikleri bu geleneği yaşatacaktır" dedi.

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