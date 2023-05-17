Sarıgöl’de dolu zararı

Dolunun üzüm bağlarına zarar vermemesi için de bazı yerlerde dolu savarlar devreye girdi.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar dolu zarının belirlenmesi için ekiplerin gün aydınlandığında sahaya ineceğini belirtti.
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