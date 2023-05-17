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Sarıgöl’de dolu zararı

17.05.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlarla beraber, ilçeye bağlı Bağlıca, Çanakçı, Yenikoy, Çavuslar ve Seyhdavutlar köylerinde dolu etkili oldu.

Sarıgöl’de dolu zararı

Dolunun üzüm bağlarına zarar vermemesi için de bazı yerlerde dolu savarlar devreye girdi.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar dolu zarının belirlenmesi için ekiplerin gün aydınlandığında sahaya ineceğini belirtti.

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