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Sarıgöl’de kurutmalık üzümler serilmeye başlandı

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sultani üzüm üreticileri bağlarının dolu yağışı ve fırtınadan etkilenmesi nedeniyle kurutmaya yöneldi.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde haziran ve temmuz ayının ilk haftası Sarıgöl ve çevresinde meydana gelen şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle çekirdeksiz Sultani üzüm üreticileri kurutmaya yöneldi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sultani üzüm üreticileri bağlarının dolu yağışı ve fırtınadan etkilenmesi nedeniyle kurutmaya yöneldi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde haziran ve temmuz ayının ilk haftası Sarıgöl ve çevresinde meydana gelen şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle çekirdeksiz Sultani üzüm üreticileri kurutmaya yöneldi. Toprak Mahsulleri Ofisinin 12,5 TL’den kuru üzüm fiyatı açıklamasıyla birlikte zarar meydana gelen bağlarda kurutmaya yönelen üzüm üreticileri hasat ettikleri üzümlerini kuruması için sermeye başladı. Sıcak havalardan yararlanmak amacıyla üzümlerini kurutma telaşına giren üreticiler sergi alanlarını doldurmaya başladı. Üzüm üreticilerinin mecburen kurutmaya yöneldiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağlarda zararı olan üreticilerimiz mecburen kurutmaya yöneldi. Bu yıl kuru üzümde geçen yıla oranla yüzde 12-15 artış almasını bekliyoruz. Üzümleri kurutmak üreticilerinin sergileri varsa kendi sergisinde yoksa dağları yamaçlarına, boş arsalara üzüm sermekte. TARİŞ’in ve TMO’nin alım yapması çiftçilere derin nefes aldırdı" dedi.

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