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Sarıgöllü öğrencilere klavyeli tablet bilgisayar desteği

10.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Sarıgöllü öğrencilere klavyeli tablet bilgisayar desteği

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sarıgöl’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 20 adet klavyeli tablet bilgisayar Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç’a teslim edildi.Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası uzaktan eğitime katkı olarak TOBB ile birlikte 65 adet klavyeli tablet bilgisayarları, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, Başkan Yardımcısı İbrahim Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atıf Erdem, Meclis Üyesi Özlem Öncü ve Genel Sekreter Birol Şen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ın makamında Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç’a teslim etti.Başkan Seyhan, “Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman eğitime destek vermekteyiz.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sarıgöl’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 20 adet klavyeli tablet bilgisayar Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç’a teslim edildi.
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası uzaktan eğitime katkı olarak TOBB ile birlikte 65 adet klavyeli tablet bilgisayarları, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, Başkan Yardımcısı İbrahim Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atıf Erdem, Meclis Üyesi Özlem Öncü ve Genel Sekreter Birol Şen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ın makamında Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç’a teslim etti.
Başkan Seyhan, “Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman eğitime destek vermekteyiz. Daha önceleri eğitim yardımı olarak mont, okul çantası, kırtasiye malzemesi, okul forması ve ayakkabı yardımlarında bulunduk. Bu yılda mevcut pandemi nedeniyle eğitimin aksamaması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin önderliğinde odamızın katkıları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda uzaktan eğitime destek amacıyla Alaşehir TSO olarak Alaşehir İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğümüzden sonra Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de tablet bilgisayar desteğinde bulunduk. 20 adet klavyeli tableti teslim ettik. Bugünün küçük parmakları, yarınlarımıza omuz vererek yükselteceği düşüncesindeyiz. Bu kampanyanın oluşmasında önderlik yapan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

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