Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

2020 yılı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ’Avrupa’daki Geriatrik Bakımın Beyaz Meleklere Entegrasyonu’ ve Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezinin ’Sarıgöl’de Motor Teknolojilerine Yeni Yaklaşımlar’ adlı projeleri kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen 2020 yılı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti kapsamında Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ’Avrupa’daki Geriatrik Bakımın Beyaz Meleklere Entegrasyonu’ ve Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezinin ’Sarıgöl’de Motor Teknolojilerine Yeni Yaklaşımlar’ adlı projeleri kabul edildi. 2021 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 18 öğrenci , 6 öğretmen, Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi’nden 12 öğrenci, 4 öğretmen Almanya’da staj faaliyetleri gerçekleştirecekler.

"Projede deneyimliyiz"

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alan Şefi ve Proje Koordinatörü Meryem Akçalı, "Okulumuzda 2014 yılından beri oluşan bir proje kültürü var. Her sene okulumuz bu projelere başvuru yapıyor. Bu sene geçen projemizle beraber 6 yıla 4 proje sığdırdık. 2015 yılında Almanya’ya 15 öğrenci 3 öğretmen, 2016 yılında Portekiz’e 15 öğrenci 4 öğretmen, 2017 yılında Almanya’ya 9 öğrenci 1 öğretmen Erasmus+ projeleri kapsamında yurtdışında staj imkanı buldular. Bu yıl kabul edilen projemizde 2021 yılında 18 öğrencimiz, 6 öğretmenimiz Almanya da staj imkanı bulacaklar. Okulumuz projeler konusunda çok deneyimli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

"Mutluyuz"

Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitin Merkezi Müdürü Ergin Çapat ise, "Okulumuzun Meslek Lisesi statüsünü kazanmasıyla birlikte Avrupa Birliği fonundan Mesleki Eğitim projelerine başvurmaya başladık. Geçen yıl motor alanında hazırlamış olduğumuz projeyi bu yıl uzman değerlendirme raporları sonucunda revize ederek tekrar başvurduk ve projemiz desteklenmeye değer bulundu. Okulumuz Motor alanından 12 öğrenci ve 4 öğretmenimiz Almanya’da motor bakım ve tamir atölyelerinde staj yapma imkanı bulacaklar. Bundan dolayı çok mutluyum. Projede emeği geçen proje ekibimi kutluyorum.” dedi.

Manisa’dan kabul edilen 9 Avrupa Birliği projesinin 2’sinin Sarıgöl’den olması dikkat çekerken, öğrencilerin staj hareketliliğinin 2021 yılında başlayacağı öğrenildi.

