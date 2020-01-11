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  4. Sarıkamış Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı

Sarıkamış Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı

KARS HABERLERİ  | 11.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Son günlerde özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu.Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak severlerle doldu, taştı.

Son günlerde özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak severlerle doldu, taştı. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış’ta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sarıkamış’taki yoğunluk zaman zaman da renkli görüntülere sahne oldu.
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde ön plana çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin yanı sıra son dönemde yabancı turistlerden de ilgi görmeye başladı.
İzmir’den Sarkamış’a kaymak için geldiğini belirten bir vatandaş, “İzmir’den Sarıkamış’a kayak için geldik. Burası çok güzel. Hava güneşli bizde kayağın tadını çıkarıyoruz. Herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz” dedi.

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