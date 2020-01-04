Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

"Milli Mücadele ruhu gibi Çanakkale, Malazgirt, 15 Temmuz ruhu ile aziz vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şanlı ecdadımızın, o vefakar ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, gelecek nesillere teslim etmek heyecanı ve gayretiyle çalışıyoruz. Davamız, inancımız, gayemiz odur ki kutsal emaneti yukarı seviyelere taşıyarak gelecek nesillere yani gençlere teslim etmektir. Onların da bu kutsal coğrafyada bayrağımızı, ilelebet payidar kılma noktasında azimle çalışacaklarına inancımız tamdır."

- "Gözünü kırpmadan şehit olan ecdadın torunlarıyız"

Kasapoğlu, her yıl düzenlenen faaliyetler kapsamında gençlerin şanlı ecdadın izinde yürüdüğünü anlattı. Gençlerin ve halkın düzenlenen bütün anma programlarına katılmasının, gidilen yolun ne kadar kutsal olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Öyle bir ecdadın torunlayız ki gözünü kırpmadan şehadete yürüyen, şefkatinden, cesaretinden, adaletinden, hiçbir şekilde taviz vermemiş ve bu anlamlı mesajı da tüm dünyaya zarafetiyle iletmiş. Böyle bir ecdada layık olmak zor bir misyon, zor görevdir. İnanıyoruz ki aziz gençlik her zor süreçte ortaya koyduğu tavır ve vakur duruşu, mücadelesi, gayretiyle şanlı ecdadın izinden yürüyor. Cennet vatanın tüm faaliyetlerinde gençler, halkımız çok güzel bir teveccüh göstererek bu yolun ne kadar kutsal, birliğimizin kardeşliğimizin ne kadar önemli oluğunu tüm dünyaya gösteriyor."

- "Beraberliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağız"

Kasapoğlu, Türkiye üzerinde oyun oynayan şer odaklarının hiçbir zaman emeline ulaşamayacağını vurguladı. Milletin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını aktaran Kasapoğlu, "Hamdolsun bizler öyle bir ecdadın torunlarıyız ki gözünü kırpmadan canını feda ediyor ve dünyadaki kirli emelleri olan şer odaklara şu mesajı veriyor: ‘Ne yaparlarsa yapsınlar onlar ve onların maşaları, ne tür kumpas ne tür manipülasyonlarla ortaya çıkarlarsa çıksınlar, birliğimizi beraberliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağız. O kirli emellerine ulaşamayacaklar.” diye konuştu.