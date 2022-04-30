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Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar

30.04.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesi, halen karla kaplı bölgelerinin yanı sıra bir yandan da baharı yaşıyor.

Nisan ayında da kar yağışının etkili olduğu ilçede, yüksek rakımlı Kızılçubuk mevkisindeki çam ormanlarında beyaz örtü henüz erimedi.

İlkbahar mevsiminde bir yandan eriyen karlarla doğanın canlandığı bölgede bir yandan da yer yer 30 santimetreyi bulan kar kışı aratmıyor.

İlçedeki amatör fotoğrafçılar da bu kar ve bahar manzaralarını fotoğraflamak için bölgeyi sıkça ziyaret ediyor.

Amatör fotoğrafçı Muharrem Kaya, AA muhabirine, ilkbaharda kış manzarası görüntülemekten keyif aldığını söyledi.

Batıda insanların denize girdiğini ifade eden Kaya, "Gurbette olan hemşerilerimize memleketimizin güzelliklerini göstermek için geziniyoruz. Sarıkamış her mevsim güzeldir." dedi.

Fotoğraf tutkunu Bülent Aras da Sarıkamış'ın bakir doğasına değinerek, "Her taraf bembeyaz, pırıl pırıl. İlçemiz turizm, doğa ve ormanlar bakımından güzel bir yer. Amatör fotoğrafçılar olarak buraları keşfediyoruz." diye konuştu.

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