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Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı

KARS HABERLERİ  | 14.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından yaptırılan Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli törenle atıldı.Sarıkamış Hançerli düzü mevkiinde inşa edilen külliyenin temel atma törenine, 65.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından yaptırılan Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli törenle atıldı.
Sarıkamış Hançerli düzü mevkiinde inşa edilen külliyenin temel atma törenine, 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cihangir, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Koşal, yaptığı konuşmada, külliyenin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.
Milletvekili Arslan ise bölgeye yapılan yatırımların gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "İlçede bunun dışında ayrıca müftülük külliyesi çalışması da var. Orada hem ilçe müftülüğünün cami ve lojman ihtiyacını karşılayacak bir çalışma sürüyor. Elbette ki bölge milletvekilleri olarak il adına büyük sorumluluklarımız var. Her zaman ilimizin ve ilçelerimizin ihtiyaçları görülebilsin diye gayretimiz var. Külliyenin Sarıkamış’a bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç da külliyenin hayırlı olması temennisi dileklerinde bulunarak, "İnsanın nefsini terbiye etmesi lazım. Çünkü nefis aynı zamanda terbiye edilmediği takdirde insana, ilime, irfana çok aykırı hareket ettirir. İrfan öğretirken de sabır bunun bekçisidir. İşte buralarda insanlar önce nefsini terbiye ettirecek, irfanla buluşacak, ilim tahsil edecek ve bu coğrafyaya bunu yayacaklar" ifadesini kullandı.
Yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine yapılan ve içinde 200 kişilik yatılı kuran kursu, 8 daireli lojman ve bir caminin bulunduğu külliyenin dualarla temeli atıldı.

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