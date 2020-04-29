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Sarıkamış'ta ilkbahar güzelliği

KARS HABERLERİ  | 29.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Sarıkamış'ta ilkbahar güzelliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayının son günlerinde karlı dağların eteklerinde açan rengarenk çiçekler, kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, 2 bin 500 rakımlı Soğuksu ve Keklik vadilerinde canlanmaya başlayan doğa, rengarenk çiçekleriyle göz kamaştırıyor.

Karların erimeye başladığı bugünlerde bölgede oluşan küçük şelaleler de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Amatör fotoğrafçı Yakup Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Doğada fotoğraf çekmenin büyük keyif verdiğini ifade eden Ünal, "Turizm cenneti Sarıkamış'ta kış ayrı güzel, bahar da ayrı güzel. Koronavirüs günlerinde amatör fotoğrafçılar olarak sosyal mesafeyi koruyarak Sarıkamış'ın doğal güzelliklerini fotoğraflamaya çalışıyoruz. İftara kadar zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
doğa İlkbahar Kars Kış Sarıkamış

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Nida Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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