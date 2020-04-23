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Sarıkamış’ta meşaleli bayraklı 23 Nisan coşkusu

KARS HABERLERİ  | 23.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları korona virüs salgınından dolayı evlerde coşkuyla kutlandı.

Kars Sarıkamış’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları korona virüs salgınından dolayı evlerde coşkuyla kutlandı. Sarıkamış’ta meşaleli ve bayraklı 23 Nisan coşkusu ise renkli görüntülere sahne oldu.
Sarıkamış Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce vatandaşlara dağıtılan meşaleler ve Türk Bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlar tüm Türkiye’de olduğu gibi Sarıkamış’ta da saat 21.00 İstiklal Marşı’nın okuyarak 23 Nisan kutlamalarını başlattı. Ellerindeki meşaleleri yakan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte bayrakları sallayarak 100. yıl marşını söyledi.
Balkonlarına çocuklarıyla birlikte çıkan vatandaşlar gönüllerince 23 Nisan coşkusunu yaşadılar. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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Kars Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:10
Öğle
12:11
İkindi
15:58
Akşam
19:02
Yatsı
20:30

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sultan Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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