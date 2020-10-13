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Sarıkaya’da kitaplar askıda kalmayacak

YOZGAT HABERLERİ  | 13.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sarıkaya İlçe Müftülüğünce başlatılan “Askıda kitap, kitaplar askıda kalmasın” adlı projenin tanıtımı yapıldı.Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Baran Caddesinde kurulan kitap standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat’ın Sarıkaya İlçe Müftülüğünce başlatılan “Askıda kitap, kitaplar askıda kalmasın” adlı projenin tanıtımı yapıldı.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Baran Caddesinde kurulan kitap standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe halkının kitap okumaya karşı ilgisini artırmak amacıyla hazırlanan projede kitap standı Cuma gününe kadar açık olacak. Kitap okumak isteyen vatandaşlar diğer günlerde ise Merkez Camii altında bulunan Diyanet Yayınevinden istedikleri kitabı temin edebilecek.
Sarıkaya ilçe Müftülüğünce düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada “Sarıkaya İlçe Müftümüz Dr. Emrah Kandemir, çok güzel bir proje başlattı. “Askıda Kitap, Kitaplar Askıda Kalmasın” kampanyası Tüm Türkiye’de örnek teşkil edecek bir kampanya. Pandemi sürecinde insanlar evlerinde daha çok zaman geçiriyor. Bu vesile ile de buradan kitaplarını alıp kendilerini geliştirebilirler. Sarıkaya ilçe Müftüsü Emrah Kandemir’e bu projesi için teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir ise “Bu kampanyamızla bir kez daha okumanın önemine dikkat çekmiş, kitapla okuyucusunun önündeki engelleri kaldırmış ve raflarda tozlanmaya terk edilmiş çok kıymetli eserleri istifadeye sunmuş olacağız. Ayrıca bu tür kampanyalarla yardımlaşma ve dayanışma duygusunu canlı tutmuş beyinleri gıdasız bırakmamış olacağız. Bu projemizin ilçemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor, ‘kitaplar askıda kalmasın’ diyorum” şeklinde konuştu.

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