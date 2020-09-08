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Sarımsağı taze tutmanın püf noktası! Yumuşamasının nedeni buymuş...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Birçok insan artık sağlığa faydalarından dolayı sarımsağı mutfağından eksik etmiyor onsuz yemek yemiyor. Peki sarımsaktan en iyi şekilde yararlanmak, lezzetinin kaybolmamasını sağlamak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gelin basit püf noktalarını öğrenelim.

Sarımsağı taze tutmanın püf noktası! Yumuşamasının nedeni buymuş...

Büyük bir paket sarımsak aldıysanız sarımsağı taze tutmak aldığınız gibi muhafaza etmek zor olabilir. Size ilk önerimiz sarımsağı buzdolabında saklamamanız olacak. Peki dışarıda nasıl saklayacaksınız?

DOĞRU SICAKLIĞI BULUN

Sarımsakları saklarken 15 ila 18 derece arası bir sıcaklık idealdir. Oda sıcaklığı genellikle bundan daha yüksek olduğu için sarımsağınız için iyi bir yer bulmanız gerekir. Örneğin zemine yakın bir saklama yeri, mutfak dolabınızdaki üst raflardan daha soğuktur ve bu nedenle daha iyi bir seçenektir. Ayrıca, sarımsaklarınızı su ısıtıcısı, ocak veya herhangi bir sıcak cihazın yakınına koymayın. Bununla birlikte sarımsağınızı güneş ışığından da sakınmalı gölge bir yere koymalısınız.

HAVALANDIRMA

Sarımsakların raf ömrünü uzatmak için doğru havalandırmaya ihtiyaçları vardır. Bu yüzden hava geçirmez kaplar ya da torbalara koymamalısınız. Ayrı saklamak en iyisi.

SOYULMUŞ SARIMSAKLARI SAKLAYIN

Yanlışlıkla ihtiyacınız olandan daha fazla sarımsak soyduysanız ya da dilimlediyseniz atmayın hava geçirmez bir saklama kabında saklayın. (Bu durum sadece soyulmuş sarımsak için geçerli) Bir cam kap, plastik bir kaptan daha iyidir çünkü plastik, güçlü sarımsak kokusunu emer. Buzdolabınızdaki her şeyin sarımsak gibi kokmasını önlemek için kap sıkıca kapatılmalıdır. Soyulmuş veya dilimlenmiş sarımsakları iki güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

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