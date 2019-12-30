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Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Güçlü bir antibiyotik kaynağı olan sarımsak, hastalıklara karşı koruyucu olan doğal bir besindir. Yemeklere farklı lezzet ve aroma katan sarımsak, Türk mutfağında özel bir yere sahip. Sarımsak yutmak neye iyi gelir diyenler için şifa deposu sarımsağın faydalarından bahsedeceğiz, buyursunlar.

Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Hastalıklara karşı koruyucu kalkan olan sarımsak, güçlü antibiyotik kaynağı olması sayesinde birçok hastalığın semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Alternatif tıbbın önemli ürünü olan sarımsak üzerine yapılan çalışmalarda ise cinsel hayatı da olumlu yönde etkilediği sonucuna varıldı.

SARIMSAK YUTMAK NEYE İYİ GELİR?

Sarımsağı çiğ bir şekilde yutmak, yağının mikroorganizmalar üzerinde etki göstererek antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Antiseptik etkisi sayesinde soğuk havayla meydana gelen nezle ve gribin önüne geçer ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sarımsak yuttuktan sonra vücutta terletici etki gösterir ve bu sayede yüksek ateşin düşmesini sağlar. HIV virüsü ve menenjie karşı vücudu korur. Bunların yanı sıra sarımsak, kolesterolü ve trigliserit oranını düzene sokar.

Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş. Çin populasyonunda yapılan bi çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma riskleri yarı yarıya azalmış .

Sarımsak, damar tıkanıklığını önleme konusunda önemli bir yere sahiptir. Düzenli olarak çiğ sarımsak yemek trombositlerin damarlar içerisinde pıhtılaşmasını önler.

Bilim insanları besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan Campylobacter jejuni bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın yüz kat daha etkili olduğunu saptamışlardır .

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