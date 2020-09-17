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Sarıoğlu, halk otobüsü sorununun çözülmesini istedi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.09.2020 12:49 | Son Güncelleme

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, yetkililere seslenerek halk otobüsü sorunun bir an önce halledilmesini istedi.Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak’ı yönetenlere seslenerek halk otobüsü sorunun bir an önce halledilmesini istedi.

Sarıoğlu, halk otobüsü sorununun çözülmesini istedi

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, yetkililere seslenerek halk otobüsü sorunun bir an önce halledilmesini istedi.
Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak’ı yönetenlere seslenerek halk otobüsü sorunun bir an önce halledilmesini istedi. Sarıoğlu, emeklilerin mağdur edildiğini ve bu sorunu bir an önce çözülmesini talep ederek, “Son günlerde emeklilerimiz derneğimize telefon ederek ya da gelerek sorunlarını aktarıyor. Emeklilerin sabrını kimse test etmeye kalkmasın emekli bıktı. Türkiye’nin her tarafında yasalar kanunlar uygulanıyor ama Zonguldak’ta emekliler halk otobüslerine binemiyor. Nedir, nedendir anlamadık. Buradan Zonguldak Valimize, belediye başkanımıza milletvekillerimize sesleniyorum. Emekliyi kimsenin üzmeye hakkı yok. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum. Olaya el koyulması lazım. Bütün emekliler huzursuz emekli zaten açlık sınırın altında maaş alıyor. Üzgünüz, mutsuzuz sesimizi çıkartmıyoruz ama bir yere kadar sabrederiz. Ne olacak emeklinin hali yazık günah değil mi? Türkiye’nin her tarafında yasalar kurallar uygulanıyor da Zonguldak’ta neden uygulanmıyor. Zonguldak Valimize olaya el koymasını istiyorum. Belediye ile özel halk otobüsü firması arasındaki sorun bizleri bağlamıyor. Biz mağduriyetin ortadan kalkmasını istiyoruz. Belediyenin, firmaların, yetkililerin arasındaki sorunlara biz karışmayız. Biz hakkımız yenmesin istiyoruz, mağduriyetten kurtulmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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